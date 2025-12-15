WTTファイナルズ香港

卓球のWTTツアー上位選手が集うWTTファイナルズ香港は14日、同地で行われ、男子シングルス決勝で世界ランク5位の張本智和（トヨタ自動車）は、同4位のトルルス・モーレゴード（スウェーデン）を4-2で撃破。4度目の決勝で、悲願の初タイトルを手に入れた熱戦に中国ファンからは喝采が寄せられた。

一進一退の攻防を見事に制した。2-2で迎えた第5ゲーム、張本は一時、7-10と劣勢に立たされながら、14-12で接戦を制すと、第6ゲームも11-2で連取し、激闘を制した。

今月7日まで中国・成都で開催された混合団体ワールドカップでは、日中関係悪化の影響からか、観客からブーイングを浴びるなど逆風に。ただ、香港は違った。日本語で「頑張って」の声援が飛んだ他、「ハリモト」コールも起き、会場インタビューでは英語で「Very very……Thank you very much everyone. Thank you！」と感謝し、大歓声を浴びた。

張本の大会初制覇は、中国メディア上でも大きく報じられ、ネット上の中国ファンも続々と反応。「さまざまな困難を経て、ついに成功した。張本おめでとう。平和を熱愛する中国のネットユーザーより」「技術力も精神的な面でも明らかに成長して、ファイナルズ優勝にまさにふさわしい状態だった」「張本は恐るべき成長を見せたと思う。精神的にとても冷静になったと思うのだ」「懸命に戦う彼の精神、勝利に対する強い気持ちこそ尊重に値するものだと思う」と、実力を評価する声が大半を占めていた。



（THE ANSWER編集部）