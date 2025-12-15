ＹＥＤＩＧＩＴＡＬが全般地合悪のなか、カイ気配スタートなる人気で大幅続伸、一時５４円高の７５９円と値を飛ばした。ＥＲＰを中心とした業務システム構築などのビジネスソリューション及び組み込みソフト開発などのＡＩ・ＩｏＴ関連を収益の主柱としている。安川電グループのＩＴ部門の要衝を担うだけに、フィジカルＡＩ関連の一角としての位置付けでも注目度が高まっているもよう。２６年２月期は売上高