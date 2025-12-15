メディカル・データ・ビジョンに大量の買い注文が集まっている。日本経済新聞電子版が１３日、「日本生命保険は、医療データ分析を手掛けるメディカル・データ・ビジョン（ＭＤＶ）を買収する」と報じた。記事によると、日本生命は近くＴＯＢを実施し、全株式を買い取るという。報道を受けＭＤＶは１５日にコメントを開示。「本件については、本日開催予定の当社取締役会に付議する予定」と明らかにした。ＭＤ