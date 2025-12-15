「会いに行けるアイドル」今年の「NHK紅白歌合戦」にAKB48が6年ぶりに出場することが発表され、大きな反響を呼んでいる。特に注目を集めているのは、現役メンバーだけでなく、前田敦子、大島優子、指原莉乃といったかつてのトップメンバーたちがOGとしてステージに帰ってくるという点である。この発表は単なる復帰以上の意味を持っている。【ラリー遠田/お笑い評論家】＊＊＊【写真】「宝物すぎ」「今も変わらずキラキラ」…久