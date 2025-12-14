2026年1月10日より放送開始となるTVアニメ『人外教室の人間嫌い教師』のメインPVと追加キャストが公開された。また、作品ラジオ『不知火高校ラジオ放送室』の配信が決定。パーソナリティは羽根田トバリ役の田辺留依が務める。＞＞＞PV場面カットやキャラクター画像をチェック！（写真17点）『人外教室の人間嫌い教師』は、KADOKAWAが誇る人気レーベル・MF文庫Jの編集部がお贈りする新文芸作品シリーズの第二弾として2022年2月に第1