【人外教室の人間嫌い教師】メインPV＆追加キャスト公開！ 作品ラジオ配信決定
2026年1月10日より放送開始となるTVアニメ『人外教室の人間嫌い教師』のメインPVと追加キャストが公開された。また、作品ラジオ『不知火高校ラジオ放送室』の配信が決定。パーソナリティは羽根田トバリ役の田辺留依が務める。
『人外教室の人間嫌い教師』は、KADOKAWAが誇る人気レーベル・MF文庫Jの編集部がお贈りする新文芸作品シリーズの第二弾として2022年2月に第1巻が発売され、発売即重版となった人気シリーズ。TVアニメ化が決定し、2026年1月に放送開始となることが発表されていた。
12月14日（日）18時より実施された、第1話先行上映会＆キャストトーク生放送の中でTVアニメ『人外教室の人間嫌い教師』のメインPVが公開され、ABCテレビ・テレビ朝日系列全国24局ネット『ANiMAZiNG！！！（アニメイジング）』枠にて、2026年1月10日（土）26時より放送開始となることが発表された。
さらに、追加キャストとして、不知火高校の教師を演じるキャスト陣も発表された。
新年度にやってくるフレッシュな新任教師・春名未来を井上ほの花、不知火高校の校長先生・烏丸四郎を井上和彦、数学科担当の教師・星野悟を石井真、理科担当の教師・早乙女雪を茅野愛衣が演じる。
さらに、追加キャラクターのキャラクター設定画が公開された。
オーイシマサヨシによるOPテーマ『ニンゲン』が使用されたメインPVでは、放送・配信情報が公開され、11月に発表された追加キャラクターのボイスが初公開されたほか、不知火高校の教師たちを演じるキャストが新たに公開された。個性豊かなキャラクターたちを、ぜひPVにてご確認いただきたい。
また、TVアニメ『人外教室の人間嫌い教師』の作品ラジオの配信が決定した。
その名も『人外教室の人間嫌い教師 不知火高校ラジオ放送室』。
上級クラスのまとめ役・羽根田トバリを演じる田辺留依がパーソナリティを担当し、毎回ゲストをお迎えしてお届けする。
初回は12月26日（金）21時よりKADOKAWA Anime ChannelにてYouTubeプレミア公開予定だ。
（C）来栖夏芽／KADOKAWA／不知火高校製作委員会
