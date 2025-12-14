現地時間12月14日、香港・シャティン競馬場で行われた第4R・香港ヴァーズ（G1・3歳上・芝2400m・1着賞金1456万香港ドル＝約2億9000万円）でM.ギュイヨン騎乗、ソジー（牡4・A.ファーブル）が勝利した。2着にジアヴェロット（牡6・M.ボッティ）、3着にゴリアット（せん5・F.グラファール）が入った。【動画】アーバンシックは着外…香港ヴァーズ日本馬アーバンシックは粘れずM.ギュイヨン騎乗のフランス馬、ソジーが混戦から抜