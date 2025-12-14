セルシオから受け継がれる最上級モデルの系譜―新時代へトヨタがかつて送り出した最上級セダン「セルシオ」は、日本の高級車市場において特別な存在でした。静粛性と快適性を極限まで追求し、当時の常識を覆す品質で世界を驚かせたこのモデルは、その後レクサスブランド誕生とともに海外名と同様の「LS」へと変化しました。【画像】「えぇぇっっ…！」 これが斬新「“ちいさな”セルシオ後継機!?」です！（30枚以上）セルシ