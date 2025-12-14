フリードマン編成本部長が告白米大リーグ・ドジャースは12日（日本時間13日）、エドウィン・ディアス投手と3年総額6900万ドル（約107億円）で契約したと発表した。アンドリュー・フリードマン編成本部長は地元局の取材に対し、獲得が決定的となった際、滞在していたホテルの部屋に警備員が駆けつける“珍事”があったことを明かした。守護神の登場曲は、トランペットの音色が特徴的なティミー・トランペットの「Narco」。メッ