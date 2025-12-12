覇権を握り続けるため、失敗を恐れず挑戦する。ハワイ優勝旅行中のソフトバンク・小久保裕紀監督（54）が11日（日本時間12日）、来年へ向けた漢字一字に「挑」を挙げた。既にチームの解体を明言し、新たな形を模索している。尊敬する孫正義オーナー（68）の志を高く持つ理念を胸に、より強い組織をつくり、球団の福岡移転後では初のリーグ3連覇、さらに2年連続日本一にチャレンジする。日本では今年の世相を漢字一字で表す「今