米大リーグの球団幹部や代理人が集まるウインターミーティング（ＷＭ）は１１日、フロリダ州オーランドで閉幕した。ポスティングシステムを利用し、メジャー移籍を目指す巨人の岡本和真内野手（２９）と西武の今井達也投手（２７）の代理人を務めるスコット・ボラス氏（７３）が取材に応じ「（両選手について）多くのチームと話し合っている」と、高い関心を集めていることを明かした。４日間のＷＭ会期中に有力選手の契約がま