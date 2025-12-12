丸善ＣＨＩホールディングスがこの日の取引終了後、２６年１月期の連結業績予想について、売上高を１７５０億円から１８３０億円（前期比１０．４％増）へ、営業利益を３６億円から４８億円（同３７．２％増）へ、純利益を２３億円から３１億円（同２０．７％減）へ上方修正し、あわせて期末一括配当予想を４円から６円（前期実績３円）へ引き上げた。 「２０２５大阪・関西万博」に出店した会場内オフィシャルストア