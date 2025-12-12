１２日の債券市場で、先物中心限月３月限は下落した。日経平均株価が一時９００円を超す上昇となり、株高を受けて国債の買い持ち高を圧縮する目的の売りが出た。 この日は利付国債の入札や定例の国債買い入れオペといった需給イベントはなかった。１８～１９日には日銀の金融政策決定会合が予定されているが、０．２５％の利下げ決定を市場は織り込みつつある。手掛かり材料が乏しいなかにあって、超長期債は買いが優