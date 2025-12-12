午後２時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は１３４０、値下がり銘柄数は２３５、変わらずは２８銘柄だった。業種別では３３業種中３０業種が上昇。値上がり上位に保険、繊維、輸送用機器、銀行、鉄鋼、不動産など。値下がりは鉱業、水産・農林、医薬品。 出所：MINKABU PRESS