〜 2025年1-11月「ペット・ペット用品小売業」倒産状況 〜2025年11月の「ペット・ペット用品小売」の倒産は、1件（前年同月ゼロ）にとどまったが、1-11月累計は14件（前年同期比27.2％増）に達した。すでに12月を残して、前年1年間の11件を超えており、2011年以降の15年間では、2011年の年間19件に迫る2番目の高水準で推移している。負債総額も、9億1,000万円（同10.8％増）と増加した。負債1千万円以上5千万円未満が10件（構