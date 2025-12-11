フジテレビ系音楽特番「２０２５ＦＮＳ歌謡祭第２夜」が１０日に放送され、ロックバンド「Ｌ’Ａｒｃ〜ｅｎ〜Ｃｉｅｌ」の名曲「ＨＯＮＥＹ」をカバーしたイケメン歌手にネットは驚きに包まれた。カバーステージに登場したのは、韓国のボーイグループ「ＴＯＭＯＲＲＯＷＸＴＯＧＥＴＨＥＲ」のＴＡＥＨＹＵＮ（テヒョン）。甘い歌声で、ワイルドな楽曲「ＨＯＮＥＹ」を熱唱。そのギャップにネットは騒然となり、Ｘ（旧