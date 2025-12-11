■カーリング ミラノ・コルティナ五輪世界最終予選・プレーオフ日本 6ー5 ノルウェー（日本時間11日、カナダ）【競技日程一覧】ミラノ・コルティナ冬季五輪開会式は2月6日にミラノで開催、前回大会は金メダル3個勝ったチームが五輪への切符を獲得する大一番。8大会連続で五輪出場を目指す女子日本代表（世界ランク5位）は予選で唯一負けを喫したノルウェー（同7位）に6ー5で勝利し、五輪出場権を獲得した。予選最終戦で敗れた