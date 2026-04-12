女優の杏が１２日、都内でエッセー刊行記念トーク＆フォトセッションに登場した。仏・パリと東京の二拠点生活を送っている杏が、９年ぶりのエッセー「杏のパリ細うで繁盛記」（新潮社）と「杏のとことこパリ子連れ旅」（ポプラ社）を２冊同時刊行。パリでの生活や仕事への思い、２人の子どもとの生活などが記されている。杏は「２冊同時に書くということでボリュームもありました。当時日記を書いていたので、それを読み返しな