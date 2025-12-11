ニューストップ > 国内ニュース > 意気込む人も…マツダが希望退職者募集で「駆け込み申請」が殺到した… 退職金 弁護士 マツダ 時事ニュース ゴシップ 文春オンライン 意気込む人も…マツダが希望退職者募集で「駆け込み申請」が殺到した理由 2025年12月11日 7時0分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと マツダが希望退職者を募り、2回目の募集で定員に達したと週刊文春が報じた 同社は定員を超えても受け付ける方針だったが、10月に定員で打ち切ると表明 枠に入らなければ会社都合退社にならないため、駆け込み申請が殺到したそう 記事を読む おすすめ記事 夢のマイホーム建たぬまま...住宅メーカーが"突然破産" 残ったのは2000万円超のローン返済「生活が成り立たない。想像を絶するつらさ」 2025年12月10日 11時10分 「日本を応援するやつはくたばれ」中国で卓球・張本智和選手を襲った暴言 「許されない｣水谷隼さん怒る 2025年12月10日 11時45分 【サッカーW杯】日本代表は「死の組」入り、中国メディア分析...勝利保証されず「グループ3位も危うい」 2025年12月9日 11時55分 【速報】グリコの「ポッキー」など約600万個を自主回収 「味がいつもと違う」と消費者が指摘 原因はカカオ豆と一緒に保管されていた香辛料 2025年12月8日 17時5分 テレ朝本社から社外スタッフの男性が転落し死亡 テレビ朝日がコメント 通行人の男性巻き込まれ軽傷 2025年12月11日 6時21分