高市早苗総理の存立危機発言以降、悪化を続ける日中関係。だが、これに対し「習近平に焦りがみえる」と指摘するのは経済誌プレジデントの元編集長で作家の小倉健一氏。「なぜ独裁者はこれほどまでに焦っているのか。その答えは、厳しい経済指標と、都市部に広がる荒涼とした風景の中にある」と小倉氏が解説する。 【画像】12月８日、中国共産党の政治局会議でなされた「決定的な方針転換」 もはや国家の体裁を保てないという悲鳴