相続トラブルを防ぐにはどうしたらいいのか。不動産相続の専門家である〓橋大樹さんは「財産承継の問題は、親子だけではまず解決しない。第三者を介入させることが、争いを避ける大きな一歩になる」という――。（第2回）※本稿は、〓橋大樹『あなたの実家、どうする？知識ゼロでも絶対後悔しない！損しない！不動産相続の新・ルール』（WAVE出版）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／AmnajKhetsamtip※写真はイ