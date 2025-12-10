Êì¤Ï¥¹¥È¥ì¥¹¤Ç»à¤ËŽ¤¿ÆÂ²¤È¤ÏÀä±ï¾õÂÖ¤Ø¡ÄÉã¤Î°ä»º¤ò¤á¤°¤ë²ÈÂ²²ñµÄ¤¬"¹üÆù¤ÎÁè¤¤"¤ËÈ¯Å¸¤·¤¿¥ï¥±
¢£ÁÄÉã¤ÎÅÚÃÏ¤ò¤á¤°¤êºÛÈ½¤Ø¤ÈÈ¯Å¸¤·¤¿»öÎã
D¤µ¤ó¤ÎÁÄÉã¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¸å¡¢D¤µ¤ó¤Î¿Æ¤Î·»Äï»ÐËå6¿Í¤È¤½¤ÎÇÛ¶ö¼Ô¤¬¡¢ÁÄÉã¤Î½êÍ¤·¤Æ¤¤¤¿ÅÔÆâ280ÄÚ¤Î¹Âç¤ÊÅÚÃÏ¤ÎÁêÂ³¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¿¿¤ÃÆó¤Ä¤Ë³ä¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ½é¤ÏÉáÄÌ¤Î¿ÆÀÌ²ñµÄ¤Ç¤·¤¿¡£¤ß¤ó¤Ê¤Ç¡Ö¤É¤Î¤è¤¦¤ËÊ¬¤±¤ì¤Ð¤¤¤¤¤«¡©¡×¤òÏÃ¤·¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¤È¤³¤í¤¬¡Ä¡ÄÏÃ¤·¹ç¤¤¤¬¿Ê¤à¤Ë¤Ä¤ì¤Æ¡¢¤É¤ó¤É¤ó´¶¾ðÏÀ¤Ø¤È¤â¤Ä¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ö»ä¤¬Éã¤ÎÌÌÅÝ¤ò°ìÈÖÂ¿¤¯¸«¤¿¤Î¤è¡£ÉÂ±¡¤Ø¤ÎÉÕ¤Åº¤¤¤â»ä¤¬¤ä¤Ã¤¿¤ó¤À¤«¤é¡ª¡¡¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤Ê¤ó¤Ç¤Û¤«¤Î¤ß¤ó¤Ê¤ÈÆ±¤¸¼è¤êÊ¬¤Ê¤Î¡©¡×¤È¼¡½÷¤¬¶«¤Ö¤È¡¢
¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤ÏÂç³Ø¤Þ¤Ç½Ð¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢»ä¤Ï¹âÂ´¤ÇÆ¯¤«¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤è¡£·ëº§¤Î»þ¤À¤Ã¤Æ¡¢¤ª·»¤µ¤ó¤Ï¤ª¶â¤ò¤â¤é¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢»ä¤Ï¤â¤é¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ó¤Ê¤ÎÉÔ¸øÊ¿¤è¡ª¡×¤ÈÄ¹½÷¤¬ÎÞ¤Ê¤¬¤é¤ËÁÊ¤¨¤ë¡£
Ë¡ÄêÁêÂ³Ê¬¤È¤¤¤¦Ë¡Î§¤Ç·è¤Þ¤Ã¤¿Ê¬¤±Êý¤¬¤¢¤ë¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢²áµî¤Îº¨¤ß¤Ä¤é¤ß¤¬¼¡¡¹¤ÈÊ®½Ð¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£²¿ÅÙÏÃ¤·¹ç¤¤¤ò½Å¤Í¤Æ¤â¤¤¤Ã¤³¤¦¤ËÏÃ¤Ï¤Þ¤È¤Þ¤é¤º¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì¤¬ÊÛ¸î»Î¤òÎ©¤Æ¤ÆºÛÈ½¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Þ¤Ç¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢£Àº¿ÀÅª¥¹¥È¥ì¥¹¤ÇÊì¤Ï¤¬¤ó¤ò´µ¤¤»àË´
ÊÛ¸î»Î¤¬Æþ¤ë¤È¡¢¤â¤Ï¤äÏÃ¤·¹ç¤¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡ÖÀïÁè¡×¤Î¤Ï¤¸¤Þ¤ê¤Ç¤¹¡£Á÷¤é¤ì¤Æ¤¯¤ë½ñÌÌ¤Ë¤Ï¡¢ÍÄ¤¤º¢¤«¤é¤Î¶âÁ¬¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤Ê¤É¤¬¾ÜºÙ¤Ëµ¤µ¤ì¡¢¸ß¤¤¤ÎÉÔ¿®´¶¤Ï·èÄêÅª¤Ê¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¡ûÇ¯¡û·î¤Ë¡û¡ûËü±ßÂ£Í¿¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¡×
¡Ö¡û¡û¤Î³ØÈñ¤È¤·¤Æ¡û¡ûËü±ß»Ù½Ð¡×
¡Ö¤Û¤é¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤ª»Ð¤µ¤ó¤Ï¤ª¶â¤ò¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¡£¤º¤ë¤¤¤ï¤è¡ª¡×
¡Ö¤¢¤ó¤¿¤À¤Ã¤Æ¡¢³ØÈñ¤ò¤³¤ó¤Ê¤Ë½Ð¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£»ä¤è¤êÂ¿¤¤¤ï¤è¡×
´¶¾ðÅª¤ÊÂÐÎ©¤Ï¤µ¤é¤Ë·ã²½¡£D¤µ¤ó¤Î¤ªÊì¤µ¤ó¤Ë¤Ï¡¢Î¾Êý¤Î¤ª¤Ð¤µ¤ó¤«¤é¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤è¡ª¡¡ºòÆü¤Í¡Ä¡Ä¡×¡Ö¤¢¤Î¿Í¤Ã¤¿¤é¤Ò¤É¤¤¤Î¤è¡ª¡×¤ÈÏ¢Æü¡¢¶òÃÔ(¤°¤Á)¤ÎÅÅÏÃ¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¤¦¤Á¡¢D¤µ¤ó¤Î¤ªÊì¤µ¤ó¤ÏÅÅÏÃ¤ÎÃå¿®²»¤¬ÌÄ¤ë¤À¤±¤Ç¥Ñ¥Ë¥Ã¥¯¤òµ¯¤³¤¹¤è¤¦¤Ë¡£¤½¤ÎÀº¿ÀÅª¤Ê¥¹¥È¥ì¥¹¤«¤é¤«¡¢¤Ä¤¤¤Ë¤Ï¤¬¤ó¤òÈ¯¾É¤·¡¢Áè¤¤¤ÎºÇÃæ¤Ë¤¢¤Ã¤±¤Ê¤¯¤³¤ÎÀ¤¤òµî¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¡Ö¤³¤ó¤Ê¥È¥é¥Ö¥ë¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¤ªÊì¤µ¤ó¤Ïº£¤Ç¤â¸µµ¤¤À¤Ã¤¿¤Ï¤º¡×¤ÈD¤µ¤ó¤Ï¤¯¤ä¤·¤¯¤Æ¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤â¤Á¤í¤ó¡¢D¤µ¤ó¤Î¿ÆÀÌ°ìÆ±¤Ï´°Á´¤ËÀä±ï¾õÂÖ¡£ÅÚÃÏ¤ÏÊ¬³ä¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤ÏÃ¯¤«¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤âÏ¢Íí¤¬Íè¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¢£ÁêÂ³ÌäÂê¤¬¿Æ»Ò¤À¤±¤Ç¤Ï²ò·è¤·¤Ê¤¤ÍýÍ³
D¤µ¤ó¤Î¥±¡¼¥¹¤Ç¤Ï¡¢»öÁ°¤ËÀìÌç²È¡ÊÁêÂ³¤Ë¾Ü¤·¤¤ÊÛ¸î»Î¤ä»ÊË¡½ñ»Î¡¢ÉÔÆ°»º¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¤Ê¤É¡Ë¤ò¸ò¤¨¤¿ÏÃ¤·¹ç¤¤¤ò¤¹¤Ù¤¤Ç¤·¤¿¡£¿ÆÂ²´Ö¤Î¸Ä¿ÍÅª¤Ê´¶¾ð¤ä²áµî¤Î¤ï¤À¤«¤Þ¤ê¤Ï¡¢Åö»ö¼ÔÆ±»Î¤À¤±¤Ç¤Ï·è¤·¤Æ²ò·è¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£Âè»°¼Ô¤¬ÃæÎ©Åª¤ÊÎ©¾ì¤Ç²ðÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢´¶¾ðÏÀ¤ËÎ®¤µ¤ì¤º¡¢ÎäÀÅ¤ÊÏÃ¤·¹ç¤¤¤ò¿Ê¤á¤é¤ì¤¿¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
Â¿¤¯¤ÎÊý¤ÎÁêÃÌ¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤Æ»×¤¦¤Î¤Ï¡¢ÁêÂ³¤ÎÌäÂê¤Ï¿Æ»Ò¤À¤±¤Ç¤Ï¤Þ¤º²ò·è¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£ÍýÍ³¤Ï¤Õ¤¿¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤º¡¢¿Æ¤â»Ò¤âÁêÂ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÁÇ¿Í¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤µ¤é¤ËÉÔÆ°»º¤ÎÌäÂê¤¬²Ã¤ï¤ë¤È¤â¤¦ÌµÍý¤Ç¤¹¡£¤Õ¤¿¤ÄÌÜ¤Ï¡¢¿Æ»Ò¤À¤È´¶¾ðÅª¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¤¹¡£
»Ò¤É¤â¤«¤é¡ÖÁêÂ³¤ÎÏÃ¤ò¤·¤¿¤¤¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¿Æ¤Ï¡¢¡Ö¤ª¶âÌÜÅö¤Æ¤Ê¤Î¤«¡×¡Ö»à¤Ì¤Î¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡×¤È´¶¤¸¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£°ìÊý¡¢¿Æ¤â¡ÖÁêÂ³¤Î¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Ê¤±¤ì¤Ð¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢»Ò¤É¤â¤ËÀÚ¤ê½Ð¤¹¤Î¤Ï´ÊÃ±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¡Ö¤Þ¤ÀÁá¤¤¡×¡Ö±ïµ¯¤Ç¤â¤Ê¤¤¡×¤ÈÀè±ä¤Ð¤·¤Ë¤·¤¬¤Á¤Ç¤¹¡£
¢£Âè»°¼Ô¤Î²ðÆþ¤¬¥È¥é¥Ö¥ë²óÈò¤Î°ìÊâ
·ë²Ì¤È¤·¤Æ¡¢Ã¯¤â¡¢²¿¤â¹ÔÆ°¤òµ¯¤³¤µ¤Ê¤¤¤Þ¤Þ»þ´Ö¤¬²á¤®¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¼ÂºÝ¡¢»ä¤¬¤ª¼êÅÁ¤¤¤¹¤ë°Æ·ï¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤Ï¡¢¡ÖËÜÅö¤Ëº¤¤Ã¤¿¾õ¶·¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¡×¤ÎÁêÃÌ¤Ç¤¹¡£¿Æ¤¬¼å¤Ã¤Æ¤«¤é¡¢Ç§ÃÎ¾É¤Î¾É¾õ¤¬½Ð¤Æ¤«¤é¡¢¤¢¤ë¤¤¤ÏÁêÂ³¤¬µ¯¤¤Æ¤«¤é¤ÎÁêÃÌ¤¬ÂçÈ¾¤òÀê¤á¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤Î¾õ¶·¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤Ç¤Ï¡¢¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬¸Â¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£
¤À¤«¤é¤³¤½¡¢´Ö¤ËÆþ¤ëÂè»°¼Ô¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£»ä¤¿¤Á¤Î¤è¤¦¤ÊÀìÌç²È¤¬´Ö¤ËÆþ¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¿Æ»Ò¤Ç¤ÏÏÃ¤·¤Ë¤¯¤¤ÆâÍÆ¤â¼«Á³¤ËÏÃ¤·¹ç¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÍýÁÛÅª¤Ê¤Î¤Ï¡¢¿Æ»Ò¤Ç°ì½ï¤ËÀìÌç²È¤ÎÏÃ¤òÊ¹¤¯¤³¤È¤Ç¤¹¡£¥»¥ß¥Ê¡¼¤Ë»²²Ã¤·¤¿¤ê¡¢¸ÄÊÌÁêÃÌ¤ò¼õ¤±¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Æ±¤¸¾ðÊó¤òÆ±¤¸¾ì½ê¤Ç¶¦Í¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£ÊÌ¡¹¤ËÁêÃÌ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢°ìÊý¤«¤é¤ÎÏÃ¤·¤«Áê¼ê¤ËÅÁ¤ï¤é¤º¡¢ÏÃ¤¬¤«¤ß¹ç¤ï¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¿Æ¤«¤éÁêÃÌ¤ò¼õ¤±¤¿ÀìÌç²È¤Ï¿Æ¤ÎÎ©¾ì¤ÇÅú¤¨¤Þ¤¹¤·¡¢»Ò¤É¤â¤«¤éÁêÃÌ¤ò¼õ¤±¤¿ÀìÌç²È¤Ï»Ò¤É¤â¤ÎÎ©¾ì¤ÇÅú¤¨¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£Æ±¤¸¾ì½ê¤Ë¤¤¤Æ¡¢Æ±¤¸¿Í¤«¤éÏÃ¤òÊ¹¤¯¤³¤È¤Ç¡¢¶¦ÄÌ¤ÎÇ§¼±¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤½¤ó¤ÊÀìÌç²È¤ò¤É¤³¤Ç¸«¤Ä¤±¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¡©¡×¤È¤¤¤¦À¼¤¬Ê¹¤³¤¨¤Æ¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¼Â¤Ï¡¢¿È¶á¤Ê¤È¤³¤í¤Ë¾ðÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤ª½»¤Þ¤¤¤Î¶è¤ä»Ô¤Î¹Êó»ï¤ò¸«¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡ÖÁêÂ³ÌµÎÁÁêÃÌ²ñ¡×¡Ö½ª³è¥»¥ß¥Ê¡¼¡×¤È¤¤¤Ã¤¿°ÆÆâ¤¬·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¢£¿Æ¤Ë¡ÖÁêÂ³¡×¤Ø¤Î¶½Ì£¤ò»ý¤¿¤»¤ëÍ¶¤¤Êý
¿Þ½ñ´Û¤ä¸øÌ±´Û¡¢ÃÏ°è¤Î½¸²ñ½ê¤Ê¤É¤Ç¤âÁêÂ³´ØÏ¢¤Î¥»¥ß¥Ê¡¼¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤º¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿ÃÏ°è¤Î¾ðÊó¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£ÂçÀÚ¤Ê¤Î¤Ï¡¢¡Ö¿§¤Î¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×ÀìÌç²È¤òÁª¤Ö¤³¤È¤Ç¤¹¡£¶ä¹Ô¤ËÁêÃÌ¤¹¤ì¤Ð¶ä¹Ô¤Î¾¦ÉÊ¤ò¤¹¤¹¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¤·¡¢¥Ï¥¦¥¹¥á¡¼¥«¡¼¤ËÁêÃÌ¤¹¤ì¤Ð·úÃÛ¤ÎÏÃ¤Ë¤Ê¤ê¤¬¤Á¤Ç¤¹¡£¤Ç¤¤ë¤À¤±ÃæÎ©Åª¤ÊÎ©¾ì¤ÎÀìÌç²È¤òÁª¤ó¤Ç¡¢¤Þ¤º¤Ï¿Æ»Ò°ì½ï¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤ë¤³¤È¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Þ¤¹¡£
¤Ç¤Ï¡¢¶ñÂÎÅª¤Ë¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¿Æ¤òÍ¶¤¨¤Ð¤¤¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡¦ÃÎ¿Í¤ÎÏÃ¤òÎã¤Ë½Ð¤¹
¡Ö¡û¡û¤µ¤ó¤¬ÁêÂ³¤ÇÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿¤ß¤¿¤¤¡£¤¦¤Á¤ÏÂç¾æÉ×¤«¤·¤é¡×¤È¤¤¤¦·Á¤ÇÏÃÂê¤Ë¤Ç¤¤Þ¤¹¡£Â¾¿Í¤ÎÏÃ¤Ê¤é¡¢¿Æ¤â¿È¹½¤¨¤ë¤³¤È¤Ê¤¯Ê¹¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¦¿·Ê¹µ»ö¤ä¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤òÍøÍÑ¤¹¤ë
ÁêÂ³¤Ë´Ø¤¹¤ë¥Ë¥å¡¼¥¹¤ò¸«¤¿»þ¤Ë¡¢¡Ö¤³¤ó¤Ê¥È¥é¥Ö¥ë¤â¤¢¤ë¤Î¤Í¡£¤¦¤Á¤â½àÈ÷¤·¤Æ¤ª¤¤¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤«¤·¤é¡×¤È¼«Á³¤ËÏÃÂê¤Ë¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¦·Ú¤¤µ¤»ý¤Á¤ÇÍ¶¤¦
¡ÖÌÌÇò¤½¤¦¤Ê¥»¥ß¥Ê¡¼¤¬¤¢¤ë¤«¤é¡¢°ì½ï¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤Ê¤¤¡©¡×¡ÖÌµÎÁ¤ÎÁêÃÌ²ñ¤¬¤¢¤ë¤«¤é¡¢ÏÃ¤À¤±¤Ç¤âÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤Ê¤¤¡©¡×¤³¤ó¤Ê·Ú¤¤µ¤»ý¤Á¤ÇÍ¶¤Ã¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¡ÖÊÙ¶¯¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¡×¡Ö¶½Ì£¿¼¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿É½¸½¤ò»È¤¦¤È¡¢Áê¼ê¤â»²²Ã¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£°ä»ºÏÃ¤Ç»È¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤NG¥ï¡¼¥É
¿Æ¤È¤ÎÁêÂ³¤ÎÏÃ¤Ç¤Ï¡¢¤Ç¤¤ì¤Ð»È¤ï¤Ê¤¤¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤É½¸½¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÖËü¤¬°ì¤Î»þ¡×¡Ö¤â¤·¤â¤Î¾ì¹ç¡×¤È¤¤¤¦Û£Ëæ¤ÊÉ½¸½¤Ï¡¢¶ñÂÎÅª¤ÊÏÃ¤·¹ç¤¤¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤Þ¤¿¡¢¡Ö¿´ÇÛ¤À¤«¤é¡×¤È¤¤¤¦ÍýÍ³¤Ï¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Ï¿´ÇÛ¤µ¤ì¤ë¤Û¤É¼å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡×¤È¿Æ¤òÉÔ°Â¤Ë¤µ¤»¤Æ¤·¤Þ¤¦²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ö°ä»º¡×¡ÖÁêÂ³ÀÇ¡×¡Ö°ä¸À½ñ¡×¤È¤¤¤Ã¤¿Ä¾ÀÜÅª¤Ê¸ÀÍÕ¤â¡¢¿Æ¤Ë¡Ö»à¡×¤òÏ¢ÁÛ¤µ¤»¤Æ¤·¤Þ¤¦¤¿¤á¡¢ºÇ½é¤ÏÈò¤±¤¿¤Û¤¦¤¬ÌµÆñ¤Ç¤¹¡£
Âå¤ï¤ê¤Ë¡¢¡Ö¾Íè¤Î¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ°ìÅÙ¡¢¤¤Á¤ó¤ÈÏÃ¤·¹ç¤¤¤Þ¤»¤ó¤«¡×¡ÖÂçÀÚ¤Ê²È¤Î¤³¤È¤ò¶µ¤¨¤Æ¤ª¤¤¤Æ¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢¤è¤ê¼«Á³¤ÊÉ½¸½¤ò»È¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Ö¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Î¡¼¥È¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤òÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©¡¡¤³¤ì¤Ï¼«Ê¬¤Î¿ÍÀ¸¤Î½ªËö´ü¤Ë¸þ¤±¤¿½àÈ÷¤È¤·¤Æ¡¢ºâ»º¾õ¶·¤ä²ÈÂ²¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¤òµÏ¿¤·¤Æ¤ª¤¯¥Î¡¼¥È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£°ä¸À½ñ¤Î¤è¤¦¤ÊË¡Åª¸úÎÏ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢ÁêÂ³¼êÂ³¤¤ò±ß³ê¤Ë¿Ê¤á¤ë¤¿¤á¤Î½ÅÍ×¤Ê¾ðÊó¸»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ²¿¤è¤ê¡¢ÁêÂ³ÂÐºö¤òÎ©¤Æ¤ë¤¿¤á¤Î½ÐÈ¯ÅÀ¤È¤·¤ÆÈó¾ï¤ËÍ¸ú¤Ç¤¹¡£¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Î¡¼¥È¤Ë¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¹àÌÜ¤òµºÜ¤Ç¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÉÔÆ°»ºÁêÂ³¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¤Ã¤È¤â½ÅÍ×¤Ê¤Î¤Ïºâ»º¾õ¶·¤ÎµÏ¿¤Ç¤¹¡£
¡Ê1¡ËÉÔÆ°»º¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
½êÍ¤·¤Æ¤¤¤ëÉÔÆ°»º¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢½»½ê¤äÌÌÀÑ¡¢¼èÆÀ¤·¤¿»þ´ü¤Ê¤É¤Î¾ÜºÙ¤òµÏ¿¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤¹¡£¸ÇÄê»ñ»ºÀÇ¤Î²ÝÀÇÌÀºÙ½ñ¡ÊËèÇ¯¡¢Í¹Á÷¤µ¤ì¤Æ¤¯¤ëÇ¼ÀÇÄÌÃÎ½ñ¤ËÆ±Éõ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ë¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢¤½¤ì¤â°ì½ï¤ËÊÝ´É¤·¤Æ¤ª¤¯¤È¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¢£ÏÃ¤·¹ç¤¤¤¬¿Ê¤à¡Ö¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Î¡¼¥È¡×¤âºîÀ®¤·¤è¤¦
¡Ê2¡Ë¸½¶â¡¦ÍÂ¶â¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¤É¤³¤Î¶ä¹Ô¤Ë¤¤¤¯¤é¤¯¤é¤¤¤¢¤ë¤«¤òµºÜ¤·¤Þ¤¹¡£ÄÌÄ¢¤ÎÊÝ´É¾ì½ê¤â½ñ¤¤¤Æ¤ª¤¯¤È¡¢ÁêÂ³¿Í¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂç¤¤Ê¼ê¤¬¤«¤ê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ê3¡Ë³ô¼°¡¦ÊÝ¸±¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
³ô¼°¤äÊÝ¸±¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢ÍÌµ¤À¤±¤Ç¤âµÏ¿¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¾Ú·ô²ñ¼Ò¤äÊÝ¸±²ñ¼Ò¤ÎÌ¾Á°¡¢Ï¢ÍíÀè¤â½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
¡Ê4¡Ë¼Ú¶â¤Ê¤É¤ÎÉéºÄ
¼Ú¶â¤Ê¤É¤ÎÉéºÄ¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤ÏÉ¬¤ºµºÜ¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£ÁêÂ³¤Ç¤Ï¥×¥é¥¹¤Îºâ»º¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤Îºâ»º¤â°ú¤·Ñ¤¬¤ì¤ë¤¿¤á¡¢ÁêÂ³¿Í¤¬ÃÎ¤é¤º¤Ë¼Ú¶â¤òÇØÉé¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤òËÉ¤²¤Þ¤¹¡£
ºâ»º¾õ¶·¤ÈÆ±¤¸¤¯¤é¤¤½ÅÍ×¤Ê¤Î¤¬¡¢²ÈÂ²¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¤ÎµÏ¿¤Ç¤¹¡£Ã¯¤Ë¤É¤Îºâ»º¤ò»Ä¤·¤¿¤¤¤«¤È¤¤¤¦´õË¾¤ä¡¢²ð¸î¤òÃ´¤Ã¤¿¤êÌÌÅÝ¤ò¸«¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ê¤·¤¿¿Í¤Ø¤ÎÇÛÎ¸¤Ë¤Ä¤¤¤ÆµºÜ¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤ËË¡Åª¸úÎÏ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢ÁêÂ³¿ÍÆ±»Î¤ÎÏÃ¤·¹ç¤¤¤Ç½ÅÍ×¤Ê»Ø¿Ë¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ö¤ªÊì¤µ¤ó¤Ë¤Ï²È¤Ë¤º¤Ã¤È½»¤ó¤Ç¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡×¡ÖÄ¹ÃË¤Ë¤Ï»ö¶È¤ò·Ñ¤¤¤Ç¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡×¡Ö¼¡ÃË¤Î²Ç¤µ¤ó¤Ë¤Ï²ð¸î¤Ç¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÁÛ¤¤¤ò»Ä¤·¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤Ç¡¢²ÈÂ²¤âÇ¼ÆÀ¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
----------
üâ¶¶ Âç¼ù¡Ê¤¿¤«¤Ï¤·¡¦¤À¤¤¤¡Ë
ÂðÃÏ·úÊª¼è°ú»Î¡¢°ìµé·úÃÛ»Î¡¢ÉÔÆ°»ºÁêÂ³¥¢¡¼¥¥Æ¥¯¥ÄÂåÉ½
1980Ç¯8·î22ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£¿ÀÆàÀî¸©ÁêÌÏ¸¶»Ô½Ð¿È¡£Ë¡À¯Âç³Ø¹©³ØÉô·úÃÛ³Ø²ÊÂ´¡£ºë¶Ì¤Î½»Âð·úÃÛ²ñ¼Ò¶ÐÌ³¤ò·Ð¤Æ2008Ç¯¡¢ÉÔÆ°»º¤ÎÁêÂ³ÂÐºö¤òÀìÌç¤È¤¹¤ë¥×¥í¥µ¡¼¥Á³ô¼°²ñ¼Ò¤ËÆþ¼Ò¡£¡ÖÉÔÆ°»º¡×¤ä¡ÖÁêÂ³¡×¤ÎÃÎ¼±¤È¹ç¤ï¤»¤Æ¡Ö·úÃÛ¡×¤ÎÃÎ¼±¡¦·Ð¸³¤ò³è¤«¤·¡¢ÉÔÆ°»º¤ÎÇäÇãÃç²ð¡¢ÅÚÃÏ¡¦·úÊª¤ÎÍ¸ú³èÍÑÄó°Æ¡¢ÄìÃÏ¤ä¼ÚÃÏ¤Î¸¢Íø´Ø·¸Ä´À°¤Ê¤ÉÉý¹¤¯¼ê¤¬¤±¤ë¡£2019Ç¯¡¢ÁêÂ³¤ËÆÃ²½¤·¤¿ÉÔÆ°»º²ñ¼Ò¡ÖÉÔÆ°»ºÁêÂ³¥¢¡¼¥¥Æ¥¯¥Ä³ô¼°²ñ¼Ò¡×¤òÅìµþÅÔËÅç¶èÃÓÂÞ¤ËÀßÎ©¤·¡¢ÉÔÆ°»º¤ÎÁêÂ³ÂÐºö¤«¤éÁêÂ³È¯À¸¸å¤ÎÉÔÆ°»ºÇäµÑ¡¦Í¸ú³èÍÑÄó°Æ¡¢ÃÏ¼ç¤µ¤ó¸þ¤±¥»¥«¥ó¥É¥ª¥Ô¥Ë¥ª¥ó¡¢²ÈÂ²¿®Â÷¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤Ê¤É¡¢ÉÔÆ°»º¤ÎÁêÂ³Á´ÈÌ¤Ë´Ø¤ï¤ë¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤òÀÇÍý»Î¡¢»ÊË¡½ñ»Î¡¢ÊÛ¸î»Î¤È¤¤¤Ã¤¿ÀìÌç²È¤ÈÏ¢·È¤·¤Ê¤¬¤é¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
----------
¡ÊÂðÃÏ·úÊª¼è°ú»Î¡¢°ìµé·úÃÛ»Î¡¢ÉÔÆ°»ºÁêÂ³¥¢¡¼¥¥Æ¥¯¥ÄÂåÉ½ üâ¶¶ Âç¼ù¡Ë