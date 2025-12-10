午後１時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は９５４、値下がり銘柄数は５７８、変わらずは７１銘柄だった。業種別では３３業種中２２業種が上昇。値上がり上位にゴム製品、証券・商品、輸送用機器、不動産など。値下がりで目立つのはその他製品、機械、電気機器など。 出所：MINKABU PRESS