BTSのJIMIN（ジミン）とJUNG KOOK（ジョングク）による2人旅のビハインド映像が公開され、「可愛すぎる」と反響が起こっている。 【動画】デコピン、変顔、プール……笑顔が絶えないBTSジミン＆ジョングクの2人旅【動画】『Are You Sure?! Season2』フォトブックのプレビュー ■BTSジョングクとジミンがデコピン。仲良しな2人旅の様子 ディズニープラスで独占配信されている、JIMINとJUNG KOOKによるトラベル