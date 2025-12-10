BTSのJIMIN（ジミン）とJUNG KOOK（ジョングク）による2人旅のビハインド映像が公開され、「可愛すぎる」と反響が起こっている。

【動画】デコピン、変顔、プール……笑顔が絶えないBTSジミン＆ジョングクの2人旅【動画】『Are You Sure?! Season2』フォトブックのプレビュー

■BTSジョングクとジミンがデコピン。仲良しな2人旅の様子

ディズニープラスで独占配信されている、JIMINとJUNG KOOKによるトラベルバラエティ第2弾『Are You Sure?!』。その旅行中に撮影された写真と、未公開ビハインドを収録した映像が収められるフォトブック『Jimin x Jung Kook ＜Are You Sure?! Season2＞ PHOTOBOOK』が12月24日に発売される。今回公開された51秒のムービーは、そのプレビュー映像だ。

映像には、スイスとベトナムを旅するJIMINとJUNG KOOKの等身大の姿が満載。雄大な自然の中や、リラックスムードの部屋の中での、笑顔が絶えないふたりのやり取りが切り取られている。JIMINとJUNG KOOKがお互いにデコピンをしあって痛がったり、JUNG KOOKが寄り目をしたり、「あーん」とスプーンを口に運んで食べさせたりしたほか、プールではしゃぐ一幕も。仲の良さが存分に伝わってくる映像に仕上がった。

SNSではファンを中心に「なんでこんなに可愛いの…」「デコピンしてるw」「すっごい楽しそうでいいなー」「幸せが詰まってる」「ふたりだからこそ見れる表情」「こんな表情初めて見た笑」「変顔したり、可愛いが過ぎる」と熱い反響が起こっている。

■『Jimin x Jung Kook ＜Are You Sure?! Season2＞ PHOTOBOOK』プレビュー