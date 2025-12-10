米アカデミー賞の前哨戦として知られるゴールデングローブ賞のノミネーションが現地時間8日に発表され、日本発の人気アニメ「鬼滅の刃」の最新作「劇場版『鬼滅の刃』無限城編第一章猗窩座再来」がアニメ映画賞の候補に選出された。9月に全米公開された同作は、公開週末3日間で7061万ドルの興行を記録する快挙で首位を獲得。現時点で全世界の興行収入が6億6427万ドルを超えており、日本映画として史上初めて1000億円を突破する歴