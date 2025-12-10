ミスターのために勝て──。巨人「レギュラー全白紙」に透ける苦しい胸の内…契約最終年の阿部監督すでに前途多難去る6日に都内のホテルで行われた巨人のOB会総会。ソフトバンクの王貞治球団会長ら67人が出席した会で、阿部慎之助監督（46）がOBからゲキを飛ばされた。リーグ優勝した阪神に15ゲーム差の3位に沈んだ今季は、6月に長嶋茂雄終身名誉監督が89歳で死去した。現役時代に長嶋氏と「ONコンビ」を組んで巨人をV9に導