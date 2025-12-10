大麻を所持したとして麻薬取締法違反の罪に問われた俳優・清水尋也被告（２６）の初公判が８日に東京地裁で行われ、大麻入手の一端が明るみに出た。衝撃だったのは、兄で俳優の清水尚弥（３０）から紹介された人物に依頼し、大麻を購入していたことだ。兄弟仲の実態は――。初公判では、尋也被告は知人とともにＳＮＳを通じて大麻の売人と接触。尋也被告は知人に資金を託し、売人から購入したことが明かされた。その知人は兄