Ë»¤·¤¯ÊÑ²½¤ÎÂ¿¤¤¶ÐÌ³¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢¿ä¾©¤µ¤ì¤ë¿çÌ²»þ´Ö¤¬³ÎÊÝ¤Ç¤­¤Ê¤¤¤³¤È¤â/Klaus Vedfelt/Getty Images via CNN Newsource¡ÊCNN¡Ë°å»Õ¤Î¥Ç¥£¥¨¥´¡¦¥é¥â¥ó¥Õ¥Õ¥¡¥¦¥ë¤µ¤ó¡Ê30¡Ë¤Ï¿çÌ²ÉÔÂ­¤ÎÆü¡¹¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥é¥â¥ó¥Õ¥¡¥¦¥ë¤µ¤ó¤Ï¥ª¥Ï¥¤¥ª½£¤Î¥¯¥ê¡¼¥Ö¥é¥ó¥É¡¦¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤Ë¶ÐÌ³¤¹¤ë3Ç¯ÌÜ¤ÎÆâ²Ê¸¦½¤°å¤Ç¡¢¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤Ï1¡Á2½µ´Ö¤´¤È¤ËÊÑ¤ï¤ë¡£¥·¥Õ¥È¤Ë±þ¤¸¤Æ»Å»öÎÌ¤¬Âç¤­¤¯ÊÑÆ°¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¿²µ¯¤­¤¹¤ë»þ´Ö¤ò°ìÄê¤ËÊÝ¤Ä¤Î