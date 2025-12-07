プレミアリーグ 25/26の第15節 ニューカッスルとバーンリーの試合が、12月7日00:00にセントジェームズ・パークにて行われた。 ニューカッスルはアンソニー・ゴードン（FW）、ニック・ウォルトメイド（FW）、アントニー・エランガ（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するバーンリーはヤコブ・ブルーンラー