プレミアリーグ 25/26の第15節 ニューカッスルとバーンリーの試合が、12月7日00:00にセントジェームズ・パークにて行われた。

ニューカッスルはアンソニー・ゴードン（FW）、ニック・ウォルトメイド（FW）、アントニー・エランガ（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するバーンリーはヤコブ・ブルーンラーセン（FW）、ライル・フォスター（FW）、アルマンド・ブロヤ（FW）らが先発に名を連ねた。

31分に試合が動く。ニューカッスルのブルーノ・ギマランイス（MF）がゴールを決めてニューカッスルが先制。

43分にバーンリーのルーカス・ピレス（DF）にレッドカードが出され退場してしまう。

このまま前半が終了するかと思われたが、前半終了間際の45+8分ニューカッスルが追加点。アンソニー・ゴードン（FW）がPKで2-0。さらにリードを広げる。

ここで前半が終了。2-0とニューカッスルがリードしてハーフタイムを迎えた。

バーンリーは後半の頭から選手交代。ライル・フォスター（FW）からジョー・ウォーラル（DF）に交代した。

63分、ニューカッスルは同時に2人を交代。ダン・バーン（DF）、ジョゼフ・ウィロック（MF）に代わりルイス・ホール（DF）、ルイス・マイリ（MF）がピッチに入る。

65分、バーンリーが選手交代を行う。フロレンティーノ・ルイス（MF）からジョシュ・ローレント（MF）に交代した。

74分、ニューカッスルは同時に2人を交代。アンソニー・ゴードン（FW）、ニック・ウォルトメイド（FW）に代わりジョエリントン（FW）、ヨアネ・ウィサ（MF）がピッチに入る。

85分、バーンリーが選手交代を行う。ヤコブ・ブルーンラーセン（FW）からジェイドン・アンソニー（FW）に交代した。

86分、バーンリーが選手交代を行う。アルマンド・ブロヤ（FW）からジアン・フレミング（MF）に交代した。

後半終了間際の90+4分、バーンリーのジアン・フレミング（MF）がPKを決めて2-1と1点差に迫る。

その後も両チーム共に選手交代が行われたが以降は試合は動かず、ニューカッスルが2-1で勝利した。

なお、ニューカッスルは52分にバレンチノ・リブラメント（DF）、90+3分にジェイコブ・ラムジー（MF）に、またバーンリーは35分にカイル・ウォーカー（DF）、89分にジョシュ・ローレント（MF）にそれぞれイエローカードが出されている。

2025-12-07 02:30:22 更新