経済的な安定と結婚への意欲には、どのような関係があるのでしょうか。インターネットで行ったアンケート調査で、年収500万円以上の男性の62%が「結婚したい」と回答した一方、年収300万円未満では38%にとどまり、24ポイント差がありました。全体では約半数が結婚を前向きに捉えている一方、年齢が上がるにつれて結婚願望は低下する傾向も見られました。