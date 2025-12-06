中国上海市の飲食店が提供していた牛肉料理にアヒル肉（中国語で「鴨肉」）が使用されていたことが分かった。中国メディアの新民晩報が2日に報じた。同市嘉定区の市場監督管理局によると、今年5月に同店に立ち入り検査を行った際、「水煮牛肉（牛肉を香辛料などで煮込んだ料理）」にアヒル肉が使用されていることが判明した。調べによると、同店は2024年7月以降、アヒル肉を加工したオイスターソース漬けカット肉を業者から仕入