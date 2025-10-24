元NBA選手のデイモン・ジョーンズが違法賭博容疑で逮捕バスケットボールキング

元NBA選手のデイモン・ジョーンズが違法賭博容疑で逮捕

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • 現地時間23日、FBIは違法賭博の一斉摘発を行い、30名以上を逮捕した
  • NBA選手のデイモン・ジョーンズ氏も、もう1人の容疑で逮捕
  • レブロン・ジェームズに関する非公開情報を漏洩した疑いが持たれている
記事を読む

おすすめ記事

ランキング

  • 総合
  • 国内
  • 政治
  • 海外
  • 経済
  • IT
  • スポーツ
  • 芸能
  • 女子
  1. 1. Amazon配達で副収入 意外な利点
  2. 2. 股間にメニュー表 男性が謝罪
  3. 3. 安倍氏クラブ 米大統領に贈呈へ
  4. 4. ちさ子 姉が「暴行事件」で連行
  5. 5. 高市内閣の支持率示すグラフ誤り
  6. 6. NHK 高市内閣を意図的に攻撃か
  7. 7. トヨタ「スープラ」生産終了へ
  8. 8. 首絞め付け? TDLで子を救急搬送
  9. 9. はらぺこツインズ 活動休止発表
  10. 10. 熊襲撃で男性死亡 夫婦を助けに?
  1. 11. 名前をちゃん付け セクハラ認定
  2. 12. 国分問題「DASH」打ち切り望む声
  3. 13. 城田優、複雑な家庭環境を告白
  4. 14. 物件5棟に中国系法人677社が登記
  5. 15. 培養室で死亡 酸素欠乏の可能性
  6. 16. ミセス大森の報告に「早すぎw」
  7. 17. 田中みな実 多発する「不仲説」
  8. 18. 田原氏不適切発言の番組打ち切り
  9. 19. 大手カラオケ店 迷惑行為に声明
  10. 20. 河合郁人の強烈「束縛」ドン引き
  1. 1. 股間にメニュー表 男性が謝罪
  2. 2. 安倍氏クラブ 米大統領に贈呈へ
  3. 3. 高市内閣の支持率示すグラフ誤り
  4. 4. NHK 高市内閣を意図的に攻撃か
  5. 5. 首絞め付け? TDLで子を救急搬送
  6. 6. 名前をちゃん付け セクハラ認定
  7. 7. 熊襲撃で男性死亡 夫婦を助けに?
  8. 8. 物件5棟に中国系法人677社が登記
  9. 9. 培養室で死亡 酸素欠乏の可能性
  10. 10. 田原氏不適切発言の番組打ち切り
  1. 11. 大手カラオケ店 迷惑行為に声明
  2. 12. 茨城で「捕獲記録のない魚」発見
  3. 13. 地震速報（01:40）
  4. 14. 保育士10人が虐待「やっぱりか」
  5. 15. クマにブランド鶏食い荒らされる
  6. 16. 緊急避妊薬 厚労省が市販化承認
  7. 17. 八ケ岳で男性死亡「息苦しい」
  8. 18. アスリートへの盗撮は「性暴力」
  9. 19. 悠仁さまがインフルエンザに感染
  10. 20. 高市首相の愛用バッグ 注文殺到
  1. 1. 政府「国家情報局」を創設へ
  2. 2. ヤジ議員に「行儀悪い」批判殺到
  3. 3. 立憲民主党の水沼秀幸、信表明演説に参加！ユーザーからは「野次がうるさかった」との反応も
  4. 4. リニア工事が原因か 各地で異変
  5. 5. 田久保市長が書類提出→失笑の嵐
  6. 6. 独裁ではないか 政権の姿勢批判
  7. 7. クマ被害に「自衛隊使うべき」
  8. 8. 所信表明に「中国嫌いなんだな」
  9. 9. 露 日本は平和条約締結に賛成
  10. 10. 小野田氏の「悪癖」に心配の声が
  1. 11. 農水大臣「おこめ券」発言に騒然
  2. 12. Zoff声明「許諾得ないまま制作」
  3. 13. 元タレントが環境大臣政務官に
  4. 14. 元タレ議員は不要 嫌悪感示す声
  5. 15. 玉川徹氏 交渉権獲得に疑問連発
  6. 16. 高市氏の名刺を出品 法的にOK?
  7. 17. 小泉氏巡る高市総理の采配を絶賛
  8. 18. 金子恵美 演説中のヤジに言及
  9. 19. 国民民主党の支持率「ほぼ半減」
  10. 20. 自転車でひき逃げした女の言い訳
  1. 1. 中国 高市首相の所信表明に反論
  2. 2. NBA監督ら37人逮捕 ゲーム不正
  3. 3. ジバンシィ氏 韓国人女性と挙式
  4. 4. 小学生ら10人超はねられる 中国
  5. 5. 初来日 お好み焼きを食べて絶賛
  6. 6. 米における銃の実態 日本人驚き
  7. 7. AIが菓子の袋を銃と誤認識 米国
  8. 8. ジョニー・デップ 本格復帰へ
  9. 9. インドでバス炎上 乗客20人死亡
  10. 10. 「薬屋のひとりごと」に反響
  1. 11. ミャンマー詐欺拠点 1000人逃走
  2. 12. ホワイトハウス東棟ほぼ解体か
  3. 13. 仏博物館で金塊窃盗 24歳女逮捕
  4. 14. EU離脱の悪影響 今注目される訳
  5. 15. 韓 カロリー・穀物自給率が半減
  6. 16. 北朝鮮軍2人 軍事境界線を侵犯か
  7. 17. 中国共産党 10月25日を記念日に
  8. 18. 米 加との全貿易交渉を打ち切り
  9. 19. 現実世界でスーパーマリオのコースを作ったり遊んだりできる「レゴスーパーマリオ」の拡張セットで遊んでみた
  10. 20. ロウン大変身「濁流」独占配信へ
  1. 1. Amazon配達で副収入 意外な利点
  2. 2. 東大卒 可愛すぎるゴミ屋敷住人
  3. 3. UQ値上げへ 乗り換え先の候補は
  4. 4. プロ野球で最も選手が集う高校
  5. 5. 同じ職種でも年収に100万円の差
  6. 6. 実家1週間滞在で請求 妥当な額
  7. 7. 「元気寿司」都心で開店の理由
  8. 8. 通信費月1万円以内 おすすめ3選
  9. 9. 「脱ドル」拡散の舞台裏を解説
  10. 10. LOWRYS FARMがぬいぐるみ・雑貨ブランド「mojojojo（モジョジョジョ）」とのコラボアイテムを2025年10月31日（金）より先行予約開始
  1. 11. 喫煙後45分は「職場出禁」の有名企業も、たばこ臭さが会社に与える大損失
  2. 12. 「103万円の壁」改定 影響は?
  3. 13. デロイト トーマツ、上場企業のサステナビリティ開示状況について、AIと専門家による分析を発表
  4. 14. 音響光学信号機器市場規模の成長見通し：2031年には1375百万米ドルに到達へ
  5. 15. 「キズパワーパッド(TM)」を展開する絆創膏ブランド「バンドエイド(R)」から、ポツンとできた顔の肌悩み*¹を保護・ケアする『バンドエイド(R)顔用パッチ』が初登場！
  6. 16. 大阪・肥後橋で“温活”体験で、既にインバウンド旅行客に密かに人気。　訪日客向けサービス本格始動します
  7. 17. リヤカー専門店リヤカーの森、会議用長机を運べる大型軽量モデルR255kを新発売 ～折りたたみ式アルミリヤカーの国内最大手メーカーが、業務用運搬の常識を変える～
  8. 18. しゃぶ食べ 小学生&幼児が半額に
  9. 19. 都心で進む「見えない住人」増加
  10. 20. 今後求人が減っていく職種 TOP15
  1. 1. ダイソーのカードホルダーが便利
  2. 2. 機械学習を簡素化 OSSを紹介
  3. 3. Apple 新iOSの「ガラス」減らす
  4. 4. 純正キーボードがないiPad mini
  5. 5. 最先端の都市型スマートビルにはロボット、AI、IoT技術が満載　9月開業の「東京ポートシティ竹芝オフィスタワー」の最先端技術
  6. 6. 「iPhone 12 Pro」と「iPhone 11 Pro」を実機写真で比較、印象ガラリと変わる
  7. 7. 「Pixel Watch 4」試してみた
  8. 8. 光ると色が出現！？ルービックキューブ史上初の“光るキューブ” 『ルービックキューブフラッシュ』
  9. 9. Googleの"ある機能"が日仏で敗訴
  10. 10. デロンギ 話題のコーヒーマシン
  1. 11. UGREENのiPhone17ケース 44%オフ
  2. 12. USJのハロウィンは「大迫力」
  3. 13. 本日発表されたソフトバンクモバイル2008年春モデルの全機種全画像・前編
  4. 14. 勝手にケータイを触る人に警告
  5. 15. 【ゴーン事件】「一番の被害者は株主と投資家だ」
  6. 16. 予算10万円以下で選ぶミラーレスカメラのおすすめ5選。スマホカメラで物足りない人はステップアップを！
  7. 17. ウクライナへの侵攻により、ロシアの宇宙開発は衰退の一途をたどることになる
  8. 18. UGREENのイヤホン等が最大45%OFF
  9. 19. 「静かな退職」恩恵受けた?
  10. 20. 今後注目のAIニュースを一挙紹介
  1. 1. 大谷に「なぜ私を憎むのですか」
  2. 2. 指名漏れの渡辺向輝 野球引退へ
  3. 3. 麟太郎に「卒業しないと」と指摘
  4. 4. サブロー新監督 石垣元気に謝罪
  5. 5. 森下「1点多く勝っていれば」
  6. 6. 山本由伸 大谷は信じられない
  7. 7. 現役ドラフトから2年で戦力外に
  8. 8. 大谷が麟太郎へ「気持ちが大事」
  9. 9. 鈴木彩艶 名門クラブ移籍の噂増
  10. 10. 阪神 ドラフトの外れ1位には
  1. 11. バルサFW 残留への意欲を語った
  2. 12. WS直前に激震 ド軍主力投手離脱
  3. 13. ラグビー日本 新戦力に期待の声
  4. 14. 朗希 今季復活劇の真相を明かす
  5. 15. DeNAケイが帰国 ブチ上げろの声
  6. 16. 「浮気男クズ」高橋藍の過去発言
  7. 17. フィギュア 佐藤駿が首位発進
  8. 18. U-17日本代表 大学生と練習試合
  9. 19. WS前日に 大谷取材でハプニング
  10. 20. 鈴木彩艶 ミランスカウト派遣か
  1. 1. ちさ子 姉が「暴行事件」で連行
  2. 2. はらぺこツインズ 活動休止発表
  3. 3. 国分問題「DASH」打ち切り望む声
  4. 4. 城田優、複雑な家庭環境を告白
  5. 5. 田中みな実 多発する「不仲説」
  6. 6. ミセス大森の報告に「早すぎw」
  7. 7. 河合郁人の強烈「束縛」ドン引き
  8. 8. 赤西 「濡れ場」全カットに嘆き
  9. 9. はらぺこツインズ 活動休止へ
  10. 10. じゅん子氏「28秒会見」に初言及
  1. 11. ほっかほっか亭の捜索依頼 採用
  2. 12. 「上を向いて歩こう」Dが死去
  3. 13. ちさ子姉に批判コメ「許さない」
  4. 14. へずまりゅう氏 妻が暴行被害
  5. 15. 卑劣だった中居氏 国分との違い
  6. 16. 勝村に不倫報道 謎の一人称話題
  7. 17. 松本人志「私的な問題がまだ…」
  8. 18. ほっかほっか亭の捜索依頼 採用
  9. 19. 次々痛烈批判 金子氏が「無双」
  10. 20. 贈り物を目の前で処分 非難の声
  1. 1. 31 キティとコラボしたアイスも
  2. 2. いまラブホ入りました 現場緊迫
  3. 3. コスパ最強 ワークマンの秋服
  4. 4. 無難なコーデ 上手にするコツ
  5. 5. パート先の先輩が「怖い」職場
  6. 6. D.R. HARRIS 日本で本格展開へ
  7. 7. 「心が貧しい人」の特徴7選 断言
  8. 8. 捨て色なし SUQQUパレットの名品
  9. 9. 無印良品「リピート買い」名品は
  10. 10. 「佐世保」はなんて読む？一発で読める？
  1. 11. 7児の母が第8子妊娠 歩くの困難
  2. 12. RISMと不破湊三枝明那のコラボ
  3. 13. モス「テリヤキチキンピザ」登場
  4. 14. Amazon宣伝の「リンク」が特長
  5. 15. 「ゴジラ」一番くじに新作登場
  6. 16. 森香澄が纏う新作「lunar」登場
  7. 17. 「昼メシの流儀」アニメ化へ
  8. 18. ボクシングと全身トレーニング
  9. 19. 国内ホテル初進出！スイス高級ティーブランド「SIROCCO」を先取りできるアフタヌーンティーが登場！
  10. 20. Amazonのトラックボールマウス