Ê©À½ÀïÆ®µ¡¤ËÂÐ¤¹¤ëµ¶¾ðÊó¤Î³È»¶2025Ç¯11·î18Æü¤Ë¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÆÈÎ©·Ï¥·¥ó¥¯¥¿¥ó¥¯¤Ç¤¢¤ëÊÆÃæ·ÐºÑ°ÂÁ´ÊÝ¾ã°Ñ°÷²ñ¡ÊUSCC¡Ë¤¬¡¢Ãæ¹ñ¤È¥Õ¥é¥ó¥¹À½¡Ö¥é¥Õ¥¡¡¼¥ë¡×ÀïÆ®µ¡¤Ë´Ø¤¹¤ë¥ì¥Ý¡¼¥È¤ò¸øÉ½¤·¤ÆÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÊó¹ð¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢Ãæ¹ñ¤¬SNS¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡Ö¥é¥Õ¥¡¡¼¥ë¡×¤Î¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¡¦¥­¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤òÅ¸³«¤·¡¢¼«¹ñÀ½ÀïÆ®µ¡¤ÎÍ¢½Ð¤¬Í­Íø¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤ËÆ¯¤­¤«¤±¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£¡Ú²èÁü¡Û¤¨!? ¤³¤ì¤¬¡¢¥Í¥¬¥­¥ã¥ó¤·¤¿¥é¥Õ¥¡¡¼¥ë¤ÎÂå¤ï¤ê¤ËÃæ