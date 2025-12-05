快活CLUBの公式アプリで今年1月に不正アクセスが発生し、700万件超の会員情報が漏えいした問題で、警視庁は12月4日、大阪府の高校2年生の男子生徒を逮捕したと複数のメディアが報じました。この報道を受け、ネット上では「将来有望なホワイトハッカー」「ホワイトハッカーとして雇うべき」といった声もあります。しかし一方で、現実を知る技術者たちからは、こうした称賛の空気に強い懸念が示されています。【その他の画像・さ