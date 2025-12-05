ファミリーマートは12月9日から、人気YouTubeチャネル「SUSURU TV.」が監修した「濃厚とんこつ豚無双 濃厚無双ラーメン」を、東北･関東地方のファミリーマート約7,400店で発売する。販売価格は税込658円。「SUSURU TV.」は、毎日ラーメンを食べ続け動画を投稿しているYouTuber「SUSURU」の人気YouTubeチャンネル。登録者数は189万人(2025年12月5日時点)。“毎日ラーメン健康生活”をテーマに、3,500日以上継続してラーメンを食べ続