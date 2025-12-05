ファミマと「SUSURU TV.」初コラボ、「濃厚とんこつ豚無双 濃厚無双ラーメン」発売/ 話題の“架空”ラーメンを再現【東北･関東地方限定】

ファミリーマートは12月9日から、人気YouTubeチャネル「SUSURU TV.」が監修した「濃厚とんこつ豚無双 濃厚無双ラーメン」を、東北･関東地方のファミリーマート約7,400店で発売する。販売価格は税込658円。

「SUSURU TV.」は、毎日ラーメンを食べ続け動画を投稿しているYouTuber「SUSURU」の人気YouTubeチャンネル。登録者数は189万人(2025年12月5日時点)。“毎日ラーメン健康生活”をテーマに、3,500日以上継続してラーメンを食べ続けているという。

今回、ファミマと初コラボして、SNSで話題を呼んだ架空のラーメンを再現。チルドラーメンを開発した。“インパクトがある”ドロドロの豚骨スープに、開発した特別な極太麺を合わせたという。

販売地域は、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、新潟県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県、長野県、静岡県(一部)としている。店舗によっては取り扱いのない場合がある。

◆「SUSURU TV.監修 濃厚とんこつ豚無双 濃厚無双ラーメン」

豚骨の濃厚感をより強調するため、ドロドロしたインパクトがあるスープに仕上げ、ワシワシとした食感で、食べごたえのある極太のちぢれ麺を開発して組み合わせた。粘度がある濃厚なスープに、ちぢれ麺がよく絡むという。豚骨のこってりをより強調するために背脂を添え、うま味の強い豚チャーシューをトッピングしたとしている。

SUSURU氏は、「攻めに攻めた究極の濃厚ラーメン」が完成したとし、「幾度も試食と調整を重ね、店主が胸を張って認めた一杯です。」とコメントしている。

「SUSURU TV.監修 濃厚とんこつ豚無双 濃厚無双ラーメン」

【価格】税込658円

【販売開始日】2025年12月9日(火)

【販売地域】青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、新潟県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県、長野県、静岡県(一部)