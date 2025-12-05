北朝鮮でもチャットGPTなど生成AI（人工知能）を使用中であることが把握された。専門ハッカーの養成や大学の科学技術研究のためにAIが活用されている。放送メディア通信委員会と漢陽大学統一教育先導大学事業団は4日、「南北放送通信国際カンファレンス」を開催した。出席した専門家らは北朝鮮が科学技術の発展を通した経済強国を目標に関連投資に集中していると分析した。平和統一民主教育院（旧統一教育院）のパク・ミンジュ教授