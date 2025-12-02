巨人のグリフィンが２日に公示される保留選手名簿から外れて退団する見込みとなった。３年目の今季は１４登板で６勝１敗、防御率１・６２の好成績を残したが、シーズン終盤に右膝痛で離脱し、患部の治療に専念するため１０月４日に米国に帰国。再来日はかなわず、ＤｅＮＡとのＣＳ第１Ｓ（横浜）は登板できなかった。３年連続６勝で計１８勝を挙げた左腕。今後はメジャー復帰を目指すとみられる。また、外国人選手では今季５２