日テレは「経営」をしていないいま、立て続けに発生しているテレビ局によるハラスメント問題は、単なる芸能スキャンダルではなく、日本の放送業界全体における「経営不在」という深刻な問題を浮き彫りにしている。フジテレビでは中居正広氏の性加害疑惑をめぐる混乱対応が、スポンサー離反と経営陣の交代にまで発展した。さらに日本テレビは、TOKIOの国分太一氏に関する複数のハラスメント疑惑を理由に、具体的事実を明らかにしな