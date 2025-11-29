¹ñÌ±Åª¥¢¥Ë¥á¡Ø¥É¥é¤¨¤â¤ó¡Ù¤ò¤¤¤Ä¤Ç¤â¤É¤³¤Ç¤â³Ú¤·¤á¤ë»ëÄ°¥µ¡¼¥Ó¥¹¡Ö¥É¥é¤¨¤â¤óTV¡×¡£²áµî¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿Ìó1,400ÏÃ¤â¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤¬¸«ÊüÂê¤Ç¡¢Ëè·îÆÃ½¸¤µ¤ì¤ëºîÉÊ¤ÏÌµÎÁ¤Ç»ëÄ°¤Ç¤­¤ë¡£º£·î¤Î¤ª¤¹¤¹¤á¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ï¡¢Âç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤ÓÂÀ¤È¤·¤º¤«¤Á¤ã¤ó¤ÎÎø°¦¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿¡ØÀã»³¤Î¥í¥Þ¥ó¥¹¡Ù¡Ê2013Ç¯12·î30ÆüÊüÁ÷¡Ë¡£¤·¤º¤«¤Á¤ã¤ó¤¬·ëº§Áê¼ê¤Ë¤Î¤ÓÂÀ¤òÁª¤ó¤ÀÍýÍ³¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ë¡¢´¶Æ°¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ò¾Ò²ð¤·¤è¤¦¡£¢¡´¶Æ°¤Î¥×¥í¥Ý¡¼¥º¡Ö»ä