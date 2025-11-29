¡Ú¥É¥é¤¨¤â¤ó¡Û¤·¤º¤«¤Á¤ã¤ó¤¬¤Î¤ÓÂÀ¤òÁª¤ó¤ÀÍýÍ³¡¡·ëº§¤ò·è¤á¤¿¡ÈÀã»³¤Ç¤Î°ìÌë¡É
º£·î¤Î¤ª¤¹¤¹¤á¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ï¡¢Âç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤ÓÂÀ¤È¤·¤º¤«¤Á¤ã¤ó¤ÎÎø°¦¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿¡ØÀã»³¤Î¥í¥Þ¥ó¥¹¡Ù¡Ê2013Ç¯12·î30ÆüÊüÁ÷¡Ë¡£¤·¤º¤«¤Á¤ã¤ó¤¬·ëº§Áê¼ê¤Ë¤Î¤ÓÂÀ¤òÁª¤ó¤ÀÍýÍ³¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ë¡¢´¶Æ°¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ò¾Ò²ð¤·¤è¤¦¡£
¢¡´¶Æ°¤Î¥×¥í¥Ý¡¼¥º¡Ö»ä¡¢¤Î¤ÓÂÀ¤µ¤ó¤È·ëº§¤¹¤ë¤ï¡×
¤¢¤ëÆü¡¢¡Ö¤·¤º¤«¤Á¤ã¤ó¤È¾ÍèËÜÅö¤Ë·ëº§¤Ç¤¤ë¤Î¡©¡×¤ÈÉÔ°Â¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤ÓÂÀ¤Ï¡¢¤É¤¦¤¤¤¦¤¤¤¤µ¤Ä¤Ç·ëº§¤¹¤ë¤Î¤«Ä´¤Ù¤ë¤³¤È¤Ë¡£¥É¥é¤¨¤â¤ó¤Ë¡Ø¥¿¥¤¥à¥Æ¥ì¥Ó¡Ù¤ò½Ð¤·¤Æ¤â¤é¤¤¡¢14Ç¯¸å¡¢º§Ìó¤¹¤ë¾¯¤·Á°¤Î¼«Ê¬¤¿¤Á¤ò¸«¤Æ¤ß¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢¤½¤³¤Ë±Ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢ÂÔ¤Á¹ç¤ï¤»¤ËÃÙ¹ï¤·¤Æ¤·¤º¤«¤Á¤ã¤ó¤ËÊò¤ì¤é¤ì¤ë¡¢ÁêÊÑ¤ï¤é¤ºÍê¤ê¤Ê¤¤Ì¤Íè¤Î¼«Ê¬¡£¤¤¤¿¤¿¤Þ¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤ÓÂÀ¤¬¤µ¤é¤Ë±ÇÁü¤ò¸«¤ë¤È¡¢¤Ê¤ó¤È¤·¤º¤«¤Á¤ã¤ó¤¬Àã»³¤ÇÁøÆñ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¡Ä¡£
¤½¤Îº¢¡¢Âç¿Í¤Î¤Î¤ÓÂÀ¤ÏÉ÷¼Ù¤Ç¿²¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£¤½¤³¤Ç¡¢»Ò¤É¤â¤Î¤Î¤ÓÂÀ¤Ï¡ÖÀã»³¤ÇÍê¤â¤·¤¤»Ñ¤ò¸«¤»¤ì¤Ð¡¢¤¤Ã¤È·ëº§¤ò·è°Õ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ï¤º¡ª¡×¤È°ìÂç·è¿´¡ª¡¡¡Ø¥¿¥¤¥à¤Õ¤í¤·¤¡Ù¤ÇÂç¿Í¤Î»Ñ¤ËÊÑ¿È¤·¡¢¡Ø¥¿¥¤¥à¥Þ¥·¥ó¡Ù¤Ç14Ç¯¸å¤ÎÀã»³¤Ø¸þ¤«¤¦¡£
Âç¿áÀã¤Î¤Ê¤«¡¢¤è¤¦¤ä¤¯¤·¤º¤«¤Á¤ã¤ó¤È¹çÎ®¤·¤¿¤Î¤ÓÂÀ¡£¡Ö¥Ü¥¯¤¬Íè¤¿¤«¤é¤Ë¤Ï°Â¿´¤·¤Æ¡×¤È¶»¤òÄ¥¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢½õ¤±¤ë¤É¤³¤í¤«¡¢µÕ¤Ë¤·¤º¤«¤Á¤ã¤ó¤Ë½õ¤±¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤Ð¤«¤ê¤À¤Ã¤¿¡£
¤ä¤¬¤Æ¤Ò¤ÈµÙ¤ß¤¹¤ë¤¿¤á´ä·ê¤ËÆþ¤ë¤È¡¢ÀãÊø¤Ç½Ð¸ý¤¬ºÉ¤¬¤ì¡¢ÀäÂÎÀäÌ¿¤Î¥Ô¥ó¥Á¤Ë¡ª
ÎäÀÅ¤Ê¤·¤º¤«¤Á¤ã¤ó¤ËÈæ¤Ù¡¢¤Î¤ÓÂÀ¤Ï¤³¤³¤Ç¤â¤Ø¤Ã¤Ý¤³¤Ö¤ê¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¡£´ÌµÍ¤òÂçÎÌ¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ë´ÌÀÚ¤ê¤òËº¤ì¤¿¤ê¡¢´¨¤¬¤ë¤·¤º¤«¤Á¤ã¤ó¤Ë¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ò¤«¤±¤Æ¤¢¤²¤¿¤é¡¢¤Ó¤·¤çÇ¨¤ì¤ÇµÕ¤Ë¿´ÇÛ¤µ¤ì¤ë»ÏËö¡£
¤ä¤¬¤Æ°ìÌë¤¬ÌÀ¤±¡¢¿áÀã¤¬»ß¤ó¤Ç³°¤Ë½Ð¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¤Î¤ÓÂÀ¤Ï¡Ö»¶¡¹¤À¤Ã¤¿¡£¤â¤¦¤ª¤·¤Þ¤¤¤À¡×¤È¤¦¤Ê¤À¤ì¤Æ¼«Âð¤Ëµ¢¤ë¡£
¥É¥é¤¨¤â¤ó¤ËÂ¥¤µ¤ì¤Æ·ù¡¹¡Ø¥¿¥¤¥à¥Æ¥ì¥Ó¡Ù¤ò¸«¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢ÍâÆü¤Î¤·¤º¤«¤Á¤ã¤ó¤È¤Î¤ÓÂÀ¤ÎÍÍ»Ò¤¬±Ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
Âç¿Í¤Î¤Î¤ÓÂÀ¤Ï¡¢¤·¤º¤«¤Á¤ã¤ó¤ò½õ¤±¤ë¤¿¤á¤ËÉ÷¼Ù¤ò¤ª¤·¤Æ²ñ¤¤¤ËÍè¤Æ¤¤¤¿¡£¤«¤Ð¤ó¤Ë¤ÏÂçÎÌ¤Î´ÌµÍ¤òÆþ¤ì¤Æ¡Ä¡£¤½¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤â»Ò¤É¤â¤Î¤È¤¤ÈÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡£
Íê¤ê¤Ê¤¤¤±¤É°ìÀ¸·üÌ¿¡£¤½¤ó¤Ê¤Î¤ÓÂÀ¤ò¤Û¤Û¤¨¤Þ¤·¤¯¸«¤Ä¤á¤¿¤·¤º¤«¤Á¤ã¤ó¤Ï¡¢¡Ö¤³¤ÎÁ°¤ÎÏÃ¤À¤±¤É¡Ä¡×¤ÈÅâÆÍ¤ËÀÚ¤ê½Ð¤·¡¢¤³¤¦¸À¤Ã¤¿¡£
¡Ö»ä¡¢¤Î¤ÓÂÀ¤µ¤ó¤È·ëº§¤¹¤ë¤ï¡×
¶Ã¤¯¤Î¤ÓÂÀ¤Ë¡¢¤·¤º¤«¤Á¤ã¤ó¤Ï¡Ö¤½¤Ð¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Æ¤¢¤²¤Ê¤¤¤È¡¢´í¤Ê¤¯¤Æ¸«¤Æ¤é¤ì¤Ê¤¤¤«¤é¡×¤È¤Ë¤Ã¤³¤ê¡£¤Î¤ÓÂÀ¤Ï´¶·ã¤·¤ÆÎÞ¤òÎ®¤¹¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
°ìÊý¡¢¼«Ê¬¤Î·ëº§¤Î¤¤¤¤µ¤Ä¤òÃÎ¤Ã¤¿»Ò¤É¤â¤Î¤Î¤ÓÂÀ¤Ï¡¢¡Ö¤³¤ó¤Ê¤ß¤Ã¤È¤â¤Ê¤¤¤Î¤Ï·ù¤À¡×¤È¤Þ¤µ¤«¤Î¤Ø¤½¶Ê¤¬¤ê¡ª¡¡¤½¤ó¤Ê¤Î¤ÓÂÀ¤Ë¥É¥é¤¨¤â¤ó¤¬¤«¤±¤¿¸ÀÍÕ¤È¤Ï¡©