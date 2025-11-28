石破茂前首相は最低賃金を2020年代に全国平均1500円に引き上げると主張した10月から最低賃金が引き上げられた。引き上げ幅は約6.3％と過去最大で、全都道府県で1000円を超えることとなった。賃金の引き上げ自体は日本経済にとっても、働き手にとっても望ましいこと。でも、日本を支える中小企業では大混乱が！?現場を追うと、"官邸主導の賃上げ"の問題点も見えてきた。【写真】最低賃金引き上げへの協力を求めた赤沢大臣（当時）