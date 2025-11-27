11月26日、元TOKIOの国分太一（51）が活動休止後、初めて公の場に姿を現し、東京・霞が関の司法記者クラブで記者会見を行った。今年6月20日、日本テレビは30年以上レギュラー出演してきた『ザ！鉄腕！DASH!!』（日本テレビ系）から国分が、複数のコンプライアンス違反を理由に降板することを発表。国分は即日、無期限の活動休止を発表し、長らく沈黙を貫いていたのだが、10月23日に代理人弁護士が会見を開き、国分が同局の対応に瑕