坪田ラボが３日続伸と上値指向鮮明。株価は今月中旬を境に底入れし、それ以降は５日移動平均線をサポートラインとする鋭角的な戻り足を示している。同社は近視領域に強みを持つ慶大発のバイオベンチャーでマイルストーンやロイヤルティー収入などを収益源とし、眼鏡レンズやサプリメント開発など多角的に展開する。２６日取引終了後、ハーバード大学発の化粧品ブランド「ａｅｏｎｉａ」の国