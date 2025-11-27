2026年でエンゼルスとの契約が切れるレンドンエンゼルスがアンソニー・レンドン内野手との来季の契約についてバイアウトすることを協議し、引退となる可能性があると26日（日本時間27日）に米スポーツ局「ESPN」のオールデン・ゴンザレス記者が報じた。ナショナルズに在籍した2019年には34本塁打を放ち、ワールドシリーズ制覇に貢献。エンゼルスと7年2億4500万ドル（約383億2500万円）の大型契約を結ぶも、度重なる怪我で期待