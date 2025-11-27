ウクライナ停戦をめぐって、トランプ大統領は、11月21日にまた、28項目にわたる新たな和平案を示した。これは、ロシアに有利な提案であるが、アメリカは、27日を回答期限としている。一方、ロシアのプーチン大統領は、トランプ提案が合意の基盤になると述べている。果たして和平案の行方はどうなるのか。今後の展開を読む。【前編記事】『トランプの「シン和平案」は大きな転換点となるか…「ロシア有利」提案はたして』よりつづく