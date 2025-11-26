ディスラプターズに物色人気集中、寄り付き大口の買い注文に値が付かずカイ気配スタートで大幅高となった。求人情報と賃貸不動産関連のＷｅｂサイトを運営するが、主力のマーケテイング事業で転職情報集約サイトが好調で業績を牽引、足もとで収益回復が加速している。２５日取引終了後に２６年３月期業績予想の修正を発表、営業利益は従来予想の５億１００万円から７億２５００万円（前期比２．１倍）に大幅増