プラネットは続伸している。２５日の取引終了後、２６年７月期第１四半期（８～１０月）の単独決算を発表した。売上高が７億９５００万円（前年同期比１．５％減）、営業利益が１億７２００万円（同３３．８％増）だったとしており、大幅増益を好感した買いが集まっている。メーカー・卸売業間の発注から請求・支払い、販売実績管理までの伝票をデータで交換する基幹ＥＤＩサービスのデータ